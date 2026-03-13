Il conflitto in Medio Oriente tra Iran e l'alleanza tra USA e Israele ha portato a un aumento significativo delle entrate derivanti dal petrolio russo, che raggiungono fino a 150 milioni di dollari al giorno. Secondo analisti ed esperti, la Russia sta beneficiando di questa situazione, consolidando la sua posizione come uno dei principali fornitori di energia in un momento di instabilità nella regione.

«La Russia è la grande vincitrice della guerra in Medio Oriente». Analisti ed esperti concordano: il conflitto in Medio Oriente tra Iran e asse Usa-Israele sta offrendo a Mosca un’inaspettata boccata d’ossigeno economica, almeno per ora. Prima dello scoppio della guerra, le aziende energetiche russe faticavano a collocare il proprio petrolio sui mercati internazionali a causa delle sanzioni occidentali. Le tensioni nel Golfo stanno però cambiando lo scenario: l’impennata dei prezzi e le turbolenze nello Stretto di Hormuz stanno spingendo nuovi acquirenti verso il greggio russo, rafforzando la posizione di Mosca nei confronti di grandi importatori come Cina e India. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio russo, boom di entrate con la guerra in Medio Oriente: fino a 150 milioni al giorno

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