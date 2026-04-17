Nella mattinata di oggi, un’operazione antimafia ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte in un’indagine che riguarda la presenza della criminalità organizzata nella movida di una cittadina della Brianza. La Procura distrettuale antimafia ha contestato accuse legate a presunti interessi della 'ndrangheta sulla gestione di attività commerciali e locali pubblici. Le accuse principali prevedono pene fino a 11 anni di reclusione.

Carate Brianza (Monza), 17 Aprile 2026 - La pm della Procura della Direzione distrettuale antimafia Sara Ombra ha chiesto 4 condanne fino a 11 anni di reclusione per l' aggravante del metodo mafioso e 4 assoluzioni per prescrizione dei reati al processo al Tribunale di Monza per le ritenute mani della 'ndrangheta su movida e giro dei "buttafuori", droga e recupero crediti anche in Brianza. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacagli-affari-sporchi-con-la-91be7816 La pena più alta è stata chiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso per Claudio D'Ambrosio e Gianluigi Familiari dalla rappresentante della pubblica accusa, insieme ad altre due pene di 6 anni per droga, mentre risultano ormai cancellate dal colpo di spugna della prescrizione per altri quattro imputati le accuse sempre di droga e di intestazione fittizia di beni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operazione Freccia, pene fino a 11 anni per la presunte mani della 'ndrangheta sulla movida in Brianza

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