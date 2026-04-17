Brianza mafia nella movida | fino a 11 anni per i vertici

La Procura della Direzione distrettuale antimafia ha avanzato richieste di condanna al Tribunale di Monza nei confronti dei presunti leader di un'organizzazione criminale che avrebbe preso di mira il tessuto economico e sociale della zona della Brianza. Le accuse riguardano l'infiltrazione di questa rete nel territorio e la gestione di attività illegali. I vertici sono accusati di aver orchestrato un sistema di potere che si estendeva nel contesto locale.

La Procura della Direzione distrettuale antimafia ha presentato le richieste di condanna al Tribunale di Monza per i presunti vertici di un sistema criminale che avrebbe infiltrato il tessuto economico e sociale della Brianza. Sara Ombra, la pubblica accusa, ha chiesto pene fino a 11 anni di reclusione per quattro imputati con l’aggravante del metodo mafioso, mentre per altri quattro è stata chiesta l’assoluzione a causa della prescrizione dei reati. Il processo odierno rappresenta il tassello rimanente dell’indagine denominata Operazione Freccia, avviata nel 2020 dai carabinieri di Monza. Le investigazioni avevano messo in luce come alcune...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brianza, mafia nella movida: fino a 11 anni per i vertici Notizie correlate Operazione Freccia, pene fino a 11 anni per la presunte mani della 'ndrangheta sulla movida in BrianzaCarate Brianza (Monza), 17 Aprile 2026 - La pm della Procura della Direzione distrettuale antimafia Sara Ombra ha chiesto 4 condanne fino a 11 anni... Napoli, controlli nella movida del centro storico: 11 locali sanzionatiOperazione interforze tra Polizia, Carabinieri, Finanza, ASL e Polizia Locale: 78 persone identificate e 17 esercizi controllati Operazione...