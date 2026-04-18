La monrealese Enza Romano festeggia il centenario circondata dall’affetto della famiglia

Una donna di un secolo ha celebrato il suo compleanno circondata dai familiari. La festeggiata ha raggiunto i 100 anni, condividendo questa giornata speciale con i parenti più stretti che le sono stati accanto durante la cerimonia. La famiglia ha partecipato con entusiasmo, sottolineando l’affetto e l’importanza della figura della centenaria nella vita di tutti i presenti.

La signora Enza Romano ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Un compleanno straordinario, vissuto tra l’affetto dei suoi cari e il calore di una famiglia che vede in lei un punto di riferimento insostituibile. Nata in una famiglia unita, Enza è la primogenita di tre fratelli, Agata e Ugo, con i quali ha condiviso i ricordi di un secolo che ha visto il mondo cambiare volto. La sua è stata un’esistenza dedicata interamente alla famiglia, costruita con amore e dedizione accanto al compagno di una vita, il marito Pippo Pasta. Dal loro legame sono nate le due figlie, Rosamaria e Annamaria, che oggi, insieme a lei, festeggiano questo splendido percorso.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - La monrealese Enza Romano festeggia il centenario circondata dall’affetto della famiglia Notizie correlate Compleanno da record per Felicia Iezzi, che festeggia un secolo di vita fra l'affetto della famigliaFesteggia un secolo di vita Felicia Iezzi, neo centenaria di San Vito Chietino, venuta alla luce il 16 febbraio 1926. Livia festeggia 101 anni in famiglia. "L’affetto è tutto"Bologna, 23 febbraio 2026 – I 101 anni di Livia Zucchini: dalle campagne di Maccaretolo alle fabbriche di Bologna.