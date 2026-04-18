Durante il vertice internazionale, le delegazioni di Francia e Regno Unito hanno assunto un ruolo di primo piano, prendendo decisioni quando i problemi sono stati risolti. Il leader dell’opposizione britannica ha dichiarato che il paese agirà per un cessate il fuoco definitivo. La premier italiana ha affermato che Roma è disponibile a inviare navi, ma ha precisato che è necessario il via libera dell’assemblea parlamentare.

Mentre Donald Trump continua a polemizzare con gli alleati europei, al di qua dell’Atlantico si rafforza sempre di più l’asse tra Parigi e Londra, con il Vecchio continente che si muove di conseguenza. Il vertice dei «volenterosi di Hormuz» andato in scena ieri all’Eliseo, infatti, ha rivelato chi è che mena davvero le danze: sono Francia e Regno Unito, con Emmanuel Macron e Keir Starmer nella doppia veste di anfitrioni e registi dell’operazione navale che intende sorvegliare lo Stretto, che è notoriamente uno snodo cruciale e imprescindibile per il commercio energetico mondiale. L’obiettivo condiviso della «coalizione dei volenterosi», non a caso, è la riapertura della rotta e il ripristino della libertà di navigazione, in un contesto che continua a intrecciarsi con il più ampio negoziato Usa-Iran sul Medio Oriente.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La missione dei volenterosi: comandano Francia e Uk, ma solo a problema risolto

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