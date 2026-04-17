Un nuovo fronte si apre nel Golfo Persico, dove i leader di Gran Bretagna e Francia si sono impegnati a coordinare un'operazione congiunta per riaprire lo Stretto di Hormuz. La missione, definita come pacifica, coinvolge alcuni paesi europei che vogliono assumersi responsabilità dirette nella sicurezza della rotta marittima. L'iniziativa si inserisce nel tentativo di proteggere un passaggio chiave per il commercio energetico mondiale.

SarannoGran Bretagna e Francia a guidare la missione internazionale per garantire la libertà di navigazione nelloStretto di Hormuz. Lo ha confermato il premier britannicoKeir Starmer, parlando al termine delVertice dei Volenterosi, svoltosi oggi a Parigi. L’operazione prenderà forma la settimana prossima e sarà, assicura l’inquilino di Downing Street,“difensiva e pacifica”. Tra qualche giorno è infatti previsto un nuovo incontro a Londra e in quella sede sarà definita la composizione della spedizione. “Riaprire Hormuz“, ha chiosato Starmer, “è una necessità e una responsabilità globale“. “Oggi abbiamo riunito49 Paesi in una videoconferenza...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vertice dei Volenterosi, Gran Bretagna e Francia guideranno operazione per riaprire Hormuz: “Sarà missione pacifica”

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Prenderà forma la settimana prossima la missione a guida Gran Bretagna e Francia per garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il premier britannico Keir Starmer, al termine della riunione a Parigi dei cosiddetti "volenterosi". «L - facebook.com facebook

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