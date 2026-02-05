Punta il coltello alla gola della barista | Dammi 100 euro Terrore in centro a Reggio Emilia

Un uomo armato di coltello entra nel bar di Viale Umberto I a Reggio Emilia e minaccia la barista. Con il volto nascosto, le ordina di dargli 100 euro. La scena si svolge ieri pomeriggio, creando panico tra i clienti presenti. La polizia sta cercando il responsabile, che è fuggito subito dopo aver ottenuto il denaro.

Reggio Emilia, 5 febbraio 2026 – Rapina a mano armata al Bar Piccadilly di Viale Umberto I°. Ieri pomeriggio, un uomo è entrato a volto completamente travisato e ha puntato il coltello alla gola di una barista intimandole di consegnarle 100 euro. Ma dopo un’ora è stato arrestato. La polizia di Stato della questura reggiana è stata allertata dalla stessa esercente. Sul posto sono arrivati gli equipaggi delle Volanti e della squadra mobile, coadiuvati dalla Scientifica. Grazie alle immagini della videosorveglianza del locale e alle telecamere sia comunali sia dei negozi nelle vicinanze, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti del rapinatore e a individuare il luogo in cui si era rifugiato dopo il colpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

