Punta il coltello alla gola della barista | Dammi 100 euro Terrore in centro a Reggio Emilia

Da ilrestodelcarlino.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo armato di coltello entra nel bar di Viale Umberto I a Reggio Emilia e minaccia la barista. Con il volto nascosto, le ordina di dargli 100 euro. La scena si svolge ieri pomeriggio, creando panico tra i clienti presenti. La polizia sta cercando il responsabile, che è fuggito subito dopo aver ottenuto il denaro.

Reggio Emilia, 5 febbraio 2026 – Rapina a mano armata al Bar Piccadilly di Viale Umberto I°. Ieri pomeriggio, un uomo è entrato a volto completamente travisato e ha puntato il coltello alla gola di una barista intimandole di consegnarle 100 euro. Ma dopo un’ora è stato arrestato.  La polizia di Stato della questura reggiana è stata allertata dalla stessa esercente. Sul posto sono arrivati gli equipaggi delle Volanti e della squadra mobile, coadiuvati dalla Scientifica. Grazie alle immagini della videosorveglianza del locale e alle telecamere sia comunali sia dei negozi nelle vicinanze, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti del rapinatore e a individuare il luogo in cui si era rifugiato dopo il colpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

punta il coltello alla gola della barista dammi 100 euro terrore in centro a reggio emilia

© Ilrestodelcarlino.it - Punta il coltello alla gola della barista: “Dammi 100 euro”. Terrore in centro a Reggio Emilia

Approfondimenti su Reggio Emilia Bar Piccadilly

Punta il coltello alla gola della cassiera: rapina all'Alì

Punta il coltello alla gola della ex fidanzata e la violenta: arrestato un giovane di 20 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Reggio Emilia Bar Piccadilly

Argomenti discussi: Reggio. Punta il coltello alla gola della barista per farsi consegnare l’incasso: arrestato; Rapina con coltello per una sigaretta elettronica: tre minorenni arrestati al Porto Antico; Si rifiuta di dare una sigaretta a un minore. Rapinato e colpito con un pezzo di ghiaccio; Esagitato semina il caos nel bar a Ciriè: minaccia i titolari brandendo un coltello, poi si ferisce a una mano.

punta il coltello allaPunta il coltello alla gola della barista: Dammi 100 euro. Terrore in centro a Reggio EmiliaArrestato poco dopo il rapinatore: è pregiudicato di 34 anni campano. Non è escluso che possa essere anche l’autore del colpo alla farmacia di Porta Castello ... ilrestodelcarlino.it

Rapina un bar di viale Umberto I puntando il coltello alla gola della barista: arrestatoREGGIO EMILIA – Arrestato in flagranza di reato dalla polizia un 34enne italiano di origini campane, pregiudicato, fermato ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile per la rapina a un bar di viale Umberto ... reggionline.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.