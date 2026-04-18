La metaniera russa danneggiata è ancora alla deriva al largo della Libia

Una nave metaniera russa danneggiata si trova ancora alla deriva nelle acque a largo della Libia. Durante le ultime settimane sono stati tentati diversi tentativi di rimorchio, ma tutti sono falliti a causa delle condizioni del mare. Le operazioni di soccorso sono state ostacolate dal maltempo e dalla mancanza di strumenti efficaci per stabilizzare la nave. La situazione rimane critica e monitorata da vicino dalle autorità coinvolte.

In un mese e mezzo ci sono stati vari tentativi di rimorchio falliti per le condizioni difficili e perché la nave è imponente Dopo un mese e mezzo il relitto della metaniera russa Arctic Metagaz è ancora alla deriva nel mar Mediterraneo, al largo della Libia, dopo che il 3 marzo la nave era stata danneggiata da alcune esplosioni. Eppure nessun paese costiero ha ancora fatto sapere se e come intende occuparsene. Nel frattempo ci sono stati vari tentativi di rimorchio da parte delle autorità libiche, falliti a causa delle difficoltà dell’operazione, delle correnti e delle cattive condizioni meteorologiche. Il giornalista di Radio Radicale...🔗 Leggi su Ilpost.it

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