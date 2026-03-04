Kyiv colpisce ancora nel Mediterraneo | affondata una metaniera russa tra Libia e Malta

La Arctic Metagaz, partita da Murmansk, era diretta verso il Canale di Suez: secondo Mosca è stata bersaglio di un attacco con droni navali partiti dalle coste libiche. Salvi i 30 membri dell'equipaggio. La metaniera russa Arctic Metagaz, che stava trasportando gas naturale liquefatto, è affondata nel Mar Mediterraneo tra la Libia e Malta. Le autorità di Tripoli parlano di «improvvise esplosioni di origine sconosciuta», ma il ministero dei Trasporti riferisce che si è trattato di un attacco condotto da droni navali ucraini, partiti dalla Libia. Salvi i 30 membri dell'equipaggio. BREAKING: A Russian ship, Arctic Metagaz, carrying gas was sunk off the coast of Libya by an unknown attacker.