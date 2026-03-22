Una petroliera russa è senza equipaggio e alla deriva nel Mediterraneo da oltre due settimane. Le immagini diffuse dall’ ONG Sea-Watch mostrano la nave Arctic Metagaz in balia delle correnti a circa 40 miglia nautiche dalle acque territoriali libiche. L’imbarcazione trasporta gas naturale liquefatto e farebbe parte della cosiddetta “flotta ombra” russa, utilizzata per aggirare le sanzioni internazionali legate alla guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito, la petroliera sarebbe stata gravemente danneggiata all’inizio del mese in un presunto attacco con droni marini vicino a Malta. Mosca accusa Kiev, che però non ha rilasciato commenti. A preoccupare le autorità è soprattutto il rischio ambientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libia, i video della petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo: allarme ambientale

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Marc De Tollenaere, fotografo veneziano d’adozione, tra reportage e grandi collaborazioni. Nato in Libia a Tripoli nel 1969, da padre belga e madre esule istriana, ha costruito parte della sua carriera nella città lagunare. x.com

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