La medicina d' emergenza incontra l' esame forense le proposte del professor Sossai

Urbino, 18 aprile 2026 - “Tra rigore e futuro: il destino dell’esame forense”. E’ questo il titolo del convegno che sarà presieduto dal professore urbinate Paolo Sossai, direttore del Dipartimento di scienze mediche presso la Scuola internazionale delle maxiemergenze e dei disastri. Un appuntamento di rilievo nazionale che si terrà il 21 aprile all’università “Niccolò Cusano ” di Roma e che sarà dedicato all’analisi delle prospettive evolutive dell’accesso alla professione legale. L’iniziativa si propone come un momento di confronto qualificato tra istituzioni, accademia e professione, in una fase cruciale per il sistema giustizia, sempre più chiamato a ridefinire criteri, strumenti e finalità dell’abilitazione forense.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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