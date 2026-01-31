Al Righi la lectio magistralis del professor Pierluigi Strippoli | La medicina è relazione

Un’aula piena di studenti e insegnanti ascolta con attenzione la lectio magistralis del professor Pierluigi Strippoli al liceo scientifico Augusto Righi di Cesena. Il docente dell’Università di Bologna ha parlato di come la medicina si basi sulla relazione tra medico e paziente, sottolineando l’importanza di questo legame nel processo di cura. La sala silenziosa ha mostrato quanto l’argomento interessi e coinvolga chi era presente.

L'incontro è riuscito ad andare oltre la divulgazione scientifica per trasformarsi in una riflessione profonda sul senso della medicina, della ricerca e dell’umanità Un’aula gremita, silenziosa e attenta ha accolto al liceo scientifico Augusto Righi di Cesena la lectio magistralis di Pierluigi Strippoli, professore associato di Biologia applicata presso l’Università di Bologna, dove insegna attualmente Genetica nel corso di laurea in Medicina e chirurgia. L'incontro è riuscito ad andare oltre la divulgazione scientifica per trasformarsi in una riflessione profonda sul senso della medicina, della ricerca e dell’umanità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Nella dodicesima edizione degli Incontri di cultura a Vietri sul Mare, l'associazione La Congrega Letteraria presenta una lectio magistralis dedicata a "Gli imperialismi sistemici in età contemporanea", offrendo un'opportunità di approfondimento e riflessione su temi storici e geopolitici di rilevanza attuale.

