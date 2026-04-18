Le note di Ennio Morricone saranno protagoniste di un concerto al teatro Verdi di Forlimpopoli. L’evento riproporrà le principali colonne sonore composte dal musicista, note riconoscibili in molte pellicole cinematografiche. La serata prevede l’esecuzione di brani originali, scelti tra le composizioni più celebri di Morricone, interpretati da un’orchestra dal vivo. L’appuntamento si svolgerà in una cornice teatrale dedicata alle esecuzioni di musica da film.

Le note senza tempo di Ennio Morricone si preparano a risuonare tra le mura del teatro Verdi di Forlimpopoli, portando in scena la magia delle grandi colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Questa sera alle 21, infatti, la rassegna ‘Trame Musicali 2026’ giunge al suo secondo appuntamento con un evento intitolato ‘Metti una sera a cena’. Si tratta di un omaggio sinfonico volto a celebrare l’eredità artistica del grande compositore romano, capace di spaziare con disinvoltura dai temi epici dei western di Sergio Leone alle partiture più intime e ricercate che gli sono valse il prestigio internazionale e i premi Oscar. Il compito di dare nuova vita a queste celebri melodie è affidato all’orchestra La Corelli, che si esibirà sotto la direzione del maestro Alessandro Ricchi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La magia di Morricone al ‘Verdi’

Adagio Aranjuez for Alto Sax - Sheet music & Playalong (Guitar & Strings Backing Track)

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