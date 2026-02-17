La magia di Arlecchino sabato al teatro Verdi con i burattini

Sabato 21 alle 16,30, il teatro Verdi di Forlimpopoli ospiterà ‘La fame di Arlecchino’, uno spettacolo di burattini che porta in scena una maschera affamata e un palco trasformato in una vera baracca. La rappresentazione, creata da Kirby Teatro – La Bottega Teatrale, coinvolge attori e pupazzi, e il pubblico è invitato a partecipare attivamente alla storia. La scena si anima di colori e movimenti, rendendo l’evento un momento di divertimento per grandi e bambini.

Una maschera affamata, un palco pronto a trasformarsi in baracca di burattini e un pubblico chiamato a diventare protagonista: sabato 21 alle 16,30 il teatro Verdi di Forlimpopoli si prepara ad accogliere 'La fame di Arlecchino', spettacolo interattivo con attori e burattini firmato da Kirby Teatro – La Bottega Teatrale. La compagnia, riconosciuta a livello internazionale per la qualità artistica e per la capacità di rinnovare la tradizione del teatro di figura e della commedia dell'arte, porta in scena uno spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. In scena Salvatore Varvaro nel ruolo di Arlecchino, mentre lo stesso Cardascio è 'in baracca' a guidare con maestria il gioco dei burattini.