La magia di ?ajkovskij rivive agli Arcimboldi

Il 13 maggio 1888, il principe e sovrintendente dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo firmò un contratto per la produzione di un nuovo balletto. La compagnia iniziò le prove a Mosca e successivamente si spostò a San Pietroburgo, dove si svolsero le prime rappresentazioni. La coreografia e la musica di questo spettacolo sono state create da artisti russi, e la prima fu presentata in un teatro della capitale imperiale. Ora, più di un secolo dopo, la stessa musica viene riproposta in un teatro di Milano.

Il 13 maggio 1888, l’allora dal principe e sovrintendente dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo Ivan Vsevoložskij scrisse a Pëtr Il’i??ajkovskij, rivelando di voler allestire un balletto basato sulla fiaba di Charles Perrault: “La bella addormentata”, proponendo proprio al compositore di scriverne la musica.?ajkovskij accettò e scrisse tutte le musiche in soli quaranta giorni. Il 15 gennaio 1890, a San Pietroburgo, andava in scena la prima di quello che molti definiscono “Il balletto dei balletti”, La Bella Addormentata, dove nel ruolo della protagonista Aurora, c’era proprio una ballerina italiana: Carlotta Brianza. In Italia il balletto fu allestito sei anni più tardi e, da allora, non smette di essere rappresentato.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La magia di ?ajkovskij rivive agli Arcimboldi Notizie correlate Magrignana, il borgo rivive la magia del soleIn questi giorni sta per terminare la ‘lunga notte’ in quei centri appenninici che, per la loro conformazione geografica, non vedono raggi di sole... “Otello e Desdemona o del femminicidio”: la magia di Shakespeare rivive al Nuovo Teatro ScalettaDomenica 12 aprile alle ore 18,30 al Nuovo Teatro Scaletta, per la stagione 2526 “Abitare il Tempo” con la direzione artistica di Maurizio Puglisi,...