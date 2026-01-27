Magrignana il borgo rivive la magia del sole

Magrignana, piccolo borgo dell’Appennino, sta riscoprendo la luce del sole dopo mesi di oscurità. Questo periodo segna la fine della lunga notte, tipica dei centri montani, e l’arrivo delle prime giornate di sole, portando un senso di rinnovamento e speranza alla comunità locale.

In questi giorni sta per terminare la 'lunga notte' in quei centri appenninici che, per la loro conformazione geografica, non vedono raggi di sole diretti da fine novembre. Tra essi Magrignana di Montecreto, Fontanini di Pievepelago, La Fola di Riolunato. Di rilievo Magrignana, con una festa per il ' sole nuovo ' solitamente il 31 gennaio che però quest'anno verrà spostata a domenica 1° febbraio. "Una manifestazione molto sentita dalla nostra piccola comunità montana -spiegano i paesani- per noi è l'occasione simbolica per celebrare il ritorno del sole che, illuminando la punta del campanile, annuncia che la fine dell'inverno è ormai imminente".

