LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | inizia la madison femminile Venturelli e Balsamo cercano un risultato importante

Questa mattina alle piste europee il giorno si apre con la gara di madison femminile ai Campionati Europei di ciclismo su pista del 2026. Venturelli e Balsamo cercano un risultato importante, mentre le britanniche sono favorite. Dietro di loro, Belgio e Svizzera puntano a conquistare medaglie. La corsa è appena iniziata e l’attesa cresce.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Favorite le britanniche, dietro c'è spazio per le medaglie ma attenzione a Belgio e Svizzera. 12.52 Ecco le protagoniste della madison: GBR ARCHIBALD Katie MORRIS Anna DEN KLINGE Hjollund Ellen FIALLA Dam Ida SUI ANDRES Michelle LEU Lorena POL PIKULIK Wiktoria TRACKA Maja CZE ŠEV?ÍKOVÁ Petra BARTOVA Gabriela IRL JEFFERS Susan Emma CREIGHTON Erin Grace LTU BALEIŠYTE Olivija GEDRAITYT? Akvile GER TEUTENBERG Lea Lin REISSNER Lena Charlotte FRA COPPONI Clara BERTEAU Victoire ITA BALSAMO Elisa VENTURELLI Federica BEL KOPECKY Lotte BOSSUYT Shari NED van BELLE Lisa van der MOLEN Yuli ESP ANGUELA YAGUEZ Eva ESCALERA Maria Isabella Maria

