La Lube firma un capolavoro e schianta Verona | è in finale Scudetto

La Cucine Lube ha ottenuto una vittoria decisiva contro Verona, assicurandosi un posto in finale per lo scudetto. La squadra ha superato la semifinale, segnando la decima volta che raggiunge questa fase in carriera, e l'ottava in nove stagioni. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato poco spazio alle interpretazioni. La squadra si prepara ora alla sfida finale per il titolo nazionale.

CIVITANOVA La storia della Cucine Lube si arricchisce di un ulteriore capitolo. La decima finale scudetto per la società, l’ottava su nove stagioni, conquistata grazie alla semifinale contro un’indomita Verona sconfitta 3-0 nella quarta partita della serie davanti a oltre quattromila tifosi. Record che rende orgogliosi appassionati e fa ricredere anche i più scettici. Solo una volta, 200708 la sesta in regular season, Piacenza, aveva centrato la finale poi persa contro Trento. La Lube spera di poter rompere anche questo tabù. Da giovedì 30 Aprile la Cucine Lube disputerà la finale scudetto contro la storica rivale: Perugia. Già sui social girano vignette “Ancora tu!” con il cane e gatto a rappresentare le due tifoserie.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La Lube firma un capolavoro e schianta Verona: è in finale Scudetto Notizie correlate Civitanova vola in Finale Scudetto! Enorme magia Lube, Verona crolla: si rinnova la Classica con PerugiaCivitanova ha sconfitto Verona per 3-0 (25-23; 25-19; 25-20) nella gara-4 della semifinale scudetto, ha chiuso la serie per 3-1 e si è così... Playoff scudetto: Lube, ecco la zampata vincente. Verona battuta e serie in paritàLa Lube impatta la serie sconfiggendo Verona e regalandosi comunque gara-4 in casa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Play Off: Civitanova firma l'impresa a Verona; Nella bolgia di Verona, la Lube la spunta al tie-break; VOLLEY | Rana Verona cade a Civitanova (3-1) e la Lube pareggia la serie: sabato c’è gara 3; La Lube non sbaglia e riapre la semifinale: Verona piegata, è 1-1. La Lube firma un capolavoro e schianta Verona: è in finale ScudettoCIVITANOVA La storia della Cucine Lube si arricchisce di un ulteriore capitolo. La decima finale scudetto per la società, l’ottava su nove stagioni, conquistata grazie alla ... corriereadriatico.it La Lube stende Verona con un secco 3-0: è finale ScudettoLa Lube Civitanova ha conquistato la finale Scudetto di pallavolo maschile, superando Verona con un netto 3-0 (25-23; 25-19; 25-20) in gara quattro di semifinale. La vittoria, ottenuta all' Eurosuole ... it.blastingnews.com Civitanova in Finale Scudetto La Cucine Lube Civitanova supera 3-0 la Rana Verona in Gara 4 di Semifinale, chiude la serie e raggiunge la Sir Susa Scai Perugia in Finale Scudetto. Definiti anche i verdetti europei: Perugia, Civitanova e Verona in CEV Cha - facebook.com facebook