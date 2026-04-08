Nelle semifinali dei playoff scudetto di pallavolo, la squadra di Civitanova ha conquistato la vittoria in gara-2 contro Verona, pareggiando la serie. La partita è stata caratterizzata dagli errori commessi dalla squadra avversaria, e il giocatore Boninfante si è distinto come miglior in campo. Con questa vittoria, la serie si mantiene in equilibrio prima della prossima sfida.

La Lube impatta la serie sconfiggendo Verona e regalandosi comunque gara-4 in casa. Al termine di una sfida dove i tanti errori delle due squadre l’hanno fatta da padrone: soprattutto al servizio. Ha vinto, alla fine, chi ha sbagliato di meno. Con Civitanova che ha avuto in Boninfante (mvp) ed i centrali, soprattutto Gargiulo a muro (4 blocchi vincenti) i punti di forza, ed un Bottolo protagonista assoluto del quarto parziale. La Rana si è svegliata quando Soli ha rivoluzionato il suo sestetto, anche con l’ingresso di Nedeljkovic che ha avuto un forte impatto. Ma i 40 errori totali devono far riflettere Keita e compagni. Civitanova si schiera con il sestetto che vede a sorpresa titolare Podrascanin centrale in coppia con Gargiulo; poi Boninfante-Nikolov, Bottolo-Loeppky e Balaso libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff scudetto: Lube, ecco la zampata vincente. Verona battuta e serie in parità

Lube, l’ora dei playoff scudetto. Medei: "Va fatto l’ultimo step"Dopo essere rientrata a Civitanova dalla non vicina Trieste, la Lube oggi ritrova l’Eurosuole Forum.

Playoff Superlega: colpo Lube a Trento. Modena, che rimonta su Piacenza! Tutto facile per VeronaÈ di Civitanova il colpo di giornata: la Lube vince a Trento annullando già da Gara-1 il fattore campo.

Temi più discussi: Semifinali playoff di pallavolo maschile: calendario, programma, orari e dove vedere gara 1 · Superlega 2025/2026; Un tour de force per la Lube: mercoledì la partenza per la Polonia dove il giorno dopo giocherà il ritorno dei quarti della Champions; Superlega: ecco l’avversario che sfiderà la Sir Susa Scai in semifinale playoff -; Champions, servirà una Lube perfetta. In Polonia Civitanova dovrà giocare il miglior volley per vincere quattro set e la Final four.

Nelle semifinali, Civitanova reagisce e vince gara-2 sfruttando i troppi errori avversari. Mvp Boninfante. Agli scaligeri non basta la scossa NedeljkovicCivitanova accorcia le distanze nella serie vincendo Gara 3 tra troppi errori avversari. Mvp Boninfante; agli scaligeri non basta la scossa Nedeljkovic. gazzetta.it

Lube tra Coppa e playoff. Incredibile tour de forceGiovedì in Polonia e domenica a Verona, Perugia ha più giorni di riposo. Medei: Pensavo che in Italia avremmo giocato lunedi, è la situazione peggiore. sport.quotidiano.net

Domani, Gara 2 Gara 2 Semifinale Playoff Scudetto @SIRVolleyPG PalaBancaSport 09/04/26 20.30 Rai Sport | DAZN | VBTV #PlayoffScudetto #PiacenzaPerugia x.com

FINALI SCUDETTO GARA 1 2023 In attesa della prima partita delle finali #PlayOff Scudetto di quest’anno, riguardiamoci questa gallery del 2023 tra @imocovolley e @verovolley Appuntamento per Sabato 11 Aprile alle 20:30 al Palaverde di Villorb - facebook.com facebook