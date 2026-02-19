Legno-arredo italiano | +1,3% di fatturato nel 2025 trainato dal mercato interno Export misto Germania in ripresa

Nel 2025, il fatturato della filiera legno-arredo italiana ha raggiunto i 52,2 miliardi di euro, con un aumento dello 0,5%, grazie principalmente alla domanda interna. La crescita è stata favorita dall’incremento degli acquisti di mobili e componenti in Italia, mentre le esportazioni, in particolare verso la Germania, hanno mostrato segnali di ripresa dopo un periodo difficile. La domanda domestica ha sostenuto il settore, che si prepara a nuove sfide globali mantenendo un buon ritmo di crescita.

Filiera Legno-Arredo: Crescita Modesta e Sfide Globali per il Made in Italy. La filiera legno-arredo italiana ha concluso il 2025 con un fatturato di 52,2 miliardi di euro, in crescita dell'1,3%. Nonostante un contesto macroeconomico internazionale incerto, il settore dimostra resilienza, con una spinta significativa dal mercato interno. L'export, pur rimanendo stabile a 19,3 miliardi di euro, presenta dinamiche contrastanti, con la Germania che traina la ripresa mentre Francia e Stati Uniti registrano cali. Il Mercato Interno Spinge la Crescita. Il mercato italiano si conferma il principale motore della filiera legno-arredo, raggiungendo un fatturato di 32,9 miliardi di euro nel 2025, con un incremento dell'1,8%. Filiera legno-arredo: fatturato in crescita del +1,3%. Export stabile, Germania in testa. Filiera legno-arredo: fatturato in crescita del +1,3%. Export stabile, Germania in testaQuesti dati emergono dai Preconsuntivi 2025 del Centro Studi di FederlegnoArredo, presentati durante la conferenza stampa di lancio del Salone del Mobile.Milano 2026, in programma dal 21 al 26 aprile