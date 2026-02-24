Un altro sabotaggio sulla linea ferroviaria della Valtellina che era stata potenziata per le Olimpiadi | il video

Da fanpage.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un guasto sulla linea ferroviaria della Valtellina è stato causato da un atto di sabotaggio, probabilmente per motivi di protesta. L’incidente si è verificato vicino alla stazione di Cosio Valtellino, danneggiando i binari e rallentando il traffico ferroviario. La linea, rafforzata in vista delle Olimpiadi, ha subito un nuovo episodio di danneggiamento che richiederà interventi di riparazione. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.

All'altezza della stazione di Cosio Valtellino, sulla linea Colico-Sondrio, si sarebbe verificato un altro episodio di danneggiamento, probabilmente legato a un altro sabotaggio. Sul caso indaga la Procura di Sondrio e la Dda di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina, sabotaggio sulla linea ferroviaria per la Valtellina: indaga l’antiterrorismoNella notte, la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano è stata sabotata.

Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambioNella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata. Fs: Cavi bruciati, atti dolosi. Salvini: Atti criminali. Treni in ritardo fino a 140 minuti; Treni, nuovi sabotaggi sulle linee dell'Alta Velocità. Salvini: Atti criminali; Ancora un sabotaggio sulla ferrovia delle Olimpiadi: altri cavi bruciati, indaga la DDA; Cavi bruciati sulla Colico-Sondrio, ipotesi sabotaggio: indagano Procura e Dda.

Ancora sabotaggi sull'Alta Velocità, treni con ritardi fino a oltre due ore. Salvini: Boicottaggi criminaliPozzetti manomessi e cavi bruciati. Ancora sabotaggi sulla linea dell'Alta velocità che hanno mandato in tilt la circolazione dei treni con cancellazioni e ritardi fino a oltre due ore. A finire nel m ... ansa.it

un altro sabotaggio sullaSabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano (che porta a Bormio e Livigno per le Olimpiadi): a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralinaL'incendio alle 2 di notte ad Abbadia Lariana. La polizia ha trovato i resti di una bottiglia infiammabile. Per gli inquirenti sono state utilizzate le stesse tecniche del sabotaggio delle linee ferro ... milano.corriere.it