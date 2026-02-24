Un altro sabotaggio sulla linea ferroviaria della Valtellina che era stata potenziata per le Olimpiadi | il video

Un guasto sulla linea ferroviaria della Valtellina è stato causato da un atto di sabotaggio, probabilmente per motivi di protesta. L’incidente si è verificato vicino alla stazione di Cosio Valtellino, danneggiando i binari e rallentando il traffico ferroviario. La linea, rafforzata in vista delle Olimpiadi, ha subito un nuovo episodio di danneggiamento che richiederà interventi di riparazione. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.

All'altezza della stazione di Cosio Valtellino, sulla linea Colico-Sondrio, si sarebbe verificato un altro episodio di danneggiamento, probabilmente legato a un altro sabotaggio. Sul caso indaga la Procura di Sondrio e la Dda di Milano.