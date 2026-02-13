Stadio Flaminio | la Lazio deposita il progetto e fissa la presentazione a Formello

La Lazio ha presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, spinta dalla necessità di rinnovare la struttura e migliorare l’esperienza dei tifosi. La società ha consegnato il piano agli uffici comunali di Roma, dando così il via alle procedure burocratiche. La presentazione ufficiale si terrà a breve presso il centro sportivo di Formello, dove i dettagli dell’intervento saranno illustrati agli addetti ai lavori.

La S.S. Lazio ha formalizzato il deposito della proposta progettuale per la riqualificazione dello Stadio Flaminio presso gli uffici del Comune di Roma, segnando l'avvio dell'iter amministrativo per la nuova casa biancoceleste. L'ufficialità del passaggio burocratico sarà seguita da una conferenza stampa tecnica fissata per martedì 17 febbraio alle ore 10:30, all'interno del Training Center di Formello. Il club capitolino schiererà l'intero pool di ingegneri, architetti e consulenti incaricati della stesura del piano per illustrare i dettagli strutturali e funzionali dell'opera. L'esposizione, supportata da contributi video esclusivi, punterà a chiarire la fattibilità dell'intervento su un impianto vincolato, definendo la visione architettonica e lo sviluppo dei servizi integrati.