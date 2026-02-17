Gaffe clamorosa a Formello | Il nuovo Flaminio è per i tifosi della Roma

Durante la presentazione del nuovo Stadio Flaminio a Formello, un dirigente della Roma ha detto che il centro sportivo “è pensato per i tifosi della Roma”, scatenando sorpresa tra i presenti. La frase ha attirato l’attenzione perché, in un evento pubblico, si è affermato che il progetto è rivolto esclusivamente ai supporter giallorossi, nonostante le promesse di un impianto aperto a tutti. Un dettaglio che ha fatto discutere tra gli addetti ai lavori e i tifosi presenti.

Il centro sportivo di Formello si trasforma nel teatro di un paradosso comunicativo durante la presentazione ufficiale del progetto per il nuovo Stadio Flaminio. L'evento, volto a illustrare il piano di riqualificazione dell'impianto capitolino firmato dalla Lazio, è stato scosso da una clamorosa gaffe dell'architetto Marco Casamonti. "Quest'opera rappresenta un dono per l'intera città, ma è destinata in particolar modo ai sostenitori della Roma", ha dichiarato il progettista gelando la platea biancoceleste e scatenando l'immediata ironia virale sui social network.