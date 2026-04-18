Nella giornata dedicata alla legalità nel parco di Monza, centinaia di bambini hanno partecipato a diverse attività e dimostrazioni. Sono stati allestiti stand con esposizioni di cani e cavalli in divisa, mentre agenti di polizia hanno illustrato le proprie funzioni attraverso incontri e dimostrazioni pratiche. La manifestazione ha coinvolto giovani studenti, offrendo loro l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro delle forze dell'ordine.

Una giornata della legalità nel parco di Monza, con stand della polizia e tanti bambini. La polizia di Stato ha partecipato all’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto interforze di educazione alla cittadinanza e alla legalità, promosso dall’ Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con le forze armate e le forze dell’ordine, e svoltasi giovedì dalle 9.30 alle 13.30 al Parco di Monza, nell’area della Cascina San Fedele e di viale Mirabello. L’evento, rivolto agli studenti provenienti da tutta la regione, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole, nonché di mantenere viva la memoria delle vittime del dovere attraverso momenti di confronto e approfondimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La giornata della legalità al Parco. Centinaia di bambini a lezione. Scientifica, cani e cavalli in ’divisa’

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