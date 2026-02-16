A lezione di legalità con docenti rigorosamente in divisa

I carabinieri di Padova hanno portato in classe il loro messaggio di legalità, perché vogliono educare i giovani a rispettare le regole. Questa volta, hanno incontrato studenti delle scuole superiori, indossando le uniformi per rendere più reale il loro intervento. Durante l’incontro, hanno illustrato i rischi legati alla criminalità e risposto alle domande degli studenti, coinvolgendoli attivamente nella discussione.

Prosegue con successo l’impegno dell’arma dei carabinieri nel padovano per promuovere la cultura della legalità tra le giovani generazioni. Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale di Padova hanno incontrato centinaia di studenti di diversi istituti scolastici della provincia, nell’ambito di un percorso educativo volto a formare cittadini consapevoli e responsabili. L’iniziativa si pone l’obiettivo di costruire una convivenza civile basata sulla conoscenza della Costituzione, dei diritti e dei doveri, rafforzando al contempo il legame di fiducia tra i giovani e le istituzioni. Durante i dibattiti, particolare attenzione è stata dedicata ai rischi del bullismo e del cyberbullismo, sottolineando l’importanza di un uso corretto e responsabile dei social media e degli strumenti digitali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Lezione di legalità, incontro della polizia con gli alunni dell'istituto "Angelo Musco" A lezione di legalità con la Guardia di Finanza Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A lezione di legalità: i carabinieri incontrano gli alunni della quinta primaria; Sport e legalità. All’oratorio una lezione di cittadinanza per i più giovani con Corvino; Legalità al centro nelle lezioni dei carabinieri; Amaseno, A lezione di legalità con la Camera Penale. Agropoli: studenti a lezione di legalità con don Aniello ManganielloDon Aniello Manganiello, prete di frontiera a Scampia – Napoli, è impegnato in prima persona nella lotta contro la camorra e la criminalità organizzata ... infocilento.it A lezione di legalità: i carabinieri incontrano gli alunni della quinta primariaOttantadue bambini dell’Istituto 'G. Marconi' visitano la caserma, scoprono mezzi ed equipaggiamenti e approfondiscono temi di legalità, bullismo e sicurezza online ... laprovinciacr.it Edolo: educazione alla legalità, lezione dei carabinieri al Meneghini - facebook.com facebook A lezione di legalità alla Scuola secondaria di I grado ''De Bellis'' x.com