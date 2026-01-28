Per avere un contratto ho dovuto mostrare i documenti della legatura tubarica | la storia di Gioia

Gioia ha raccontato di aver mostrato i documenti che testimoniavano l’interdizione di avere figli per convincere i datori di lavoro a darle un contratto a tempo indeterminato. Quando ha esibito i documenti, il suo responsabile ha cambiato atteggiamento e le ha fatto firmare.

