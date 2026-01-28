Per avere un contratto ho dovuto mostrare i documenti della legatura tubarica | la storia di Gioia
Gioia ha raccontato di aver mostrato i documenti che testimoniavano l’interdizione di avere figli per convincere i datori di lavoro a darle un contratto a tempo indeterminato. Quando ha esibito i documenti, il suo responsabile ha cambiato atteggiamento e le ha fatto firmare.
Gioia ha raccontato a Fanpage.it di aver esibito i documenti che dimostravano che non avrebbe più potuto avere figli per convincere i datori di lavoro a farle firmare un contratto a tempo indeterminato: "Quando l'ho fatto l'atteggiamento del mio responsabile è cambiato".
