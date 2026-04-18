La finta foto di Giorgia Meloni col padre Franco Squarta | Quello sono io

Alcuni profili online hanno condiviso una foto di oltre vent'anni fa che mostra una giovane con Giorgia Meloni e un’altra persona. La foto, definita da chi l’ha pubblicata come un semplice ricordo tra amici, ha attirato l’attenzione di uno degli individui coinvolti, che ha confermato di essere lui stesso. La foto, che mostra due giovani in un momento informale, è stata riproposta come immagine di copertina da alcuni utenti, tra cui account con cinque stelle nel nome.

"Alcuni profili di persone, alcuni addirittura con le cinque stelle nell'immagine di copertina, hanno preso una mia foto di oltre vent'anni fa insieme a Giorgia Meloni, una foto normalissima tra ragazzi, un ricordo come ce ne sono migliaia. Da lì, hanno costruito una storia completamente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Le parole di Giorgia Meloni alla Camera sull'eventualità di dimissioni Notizie correlate Sul web foto Meloni con il ‘padre’, Squarta (FdI): “È falso quell’uomo sono io”(Adnkronos) – Una vecchia foto di oltre vent’anni fa con Giorgia Meloni diventa il centro di una fake news diventata virale sul web: sui social è... La foto di Giorgia Meloni con il padre Franco? Ecco perché lo scatto virale è un falsoUna foto di Giorgia Meloni insieme a un uomo sta circolando sui social per sostenere che la Premier abbia mentito sul rapporto con suo padre, Franco... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Non indietreggiamo. Meloni non sa andare oltre la propaganda; Il ponte è crollato: malattia e morte del trumpismo di Meloni; Trump-Papa Leone, Meloni: Parole inaccettabili del presidente Usa; Il gigantesco fallimento della politica estera di Giorgia Meloni. Sul web foto Meloni con il 'padre', Squarta (FdI): È falso quell'uomo sono ioUna foto di vent’anni fa con Giorgia Meloni finisce al centro di una fake news virale sui social: viene spacciata per la prova di un rapporto familiare mai esistito. A smentire la ricostruzione è Marc ... adnkronos.com Giorgia Meloni, la foto con il pentito dei Senese: l’inchiesta di Report fa parlareL'inchiesta di Report sui rapporti tra esponenti di Fratelli d'Italia e ambienti legati al clan dei Senese. La foto di Giorgia Meloni. newsmondo.it Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Trump paga e riapre Hormuz. Ma l’Ue vuol chiuderci in casa Il cessate il fuoco in Libano (e 20 miliardi da Washington) spingono Teheran a sbloccare lo Stretto. Anche Giorgia Meloni pronta a inviare navi. L’Europa invece pr facebook #Crozza torna a colpire e questa volta trasforma Giorgia Meloni in una leader “rinata” grazie agli attacchi di #Trump x.com