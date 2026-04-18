Dal 19 al 25 aprile 2026, le puntate de La Forza di una Donna si concentrano su un episodio in cui Sirin ruba la pistola di Sarp. Questa azione crea tensione e potrebbe influenzare gli sviluppi successivi della trama. La serie prosegue con scene che mostrano le conseguenze di questo gesto e le reazioni dei personaggi coinvolti. La narrazione si sviluppa in modo da mantenere alta l’attenzione dello spettatore.

© US Mediaset Una nuova cattiva azione di?irin rischia di far precipitare ulteriormente la situazione nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Tutto parte quando Enver chiede a Arif e Bahar di sbarazzarsi della pistola del defunto Sarp, che l’anziano imballa con del nastro adesivo prima di avvolgerla in una serie di coperte. Prima che la sorella e il barista si rechino in mare per gettarla via,?irin riesce però a sostituire la pistola con dei sassi e si impossessa dell’arma. Quali saranno, dunque, le sue intenzioni? Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, in attesa del gran finale, la dizi è in onda su Canale 5 la domenica alle 15.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026: Sirin ruba la pistola di Sarp

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La Forza di una Donna, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: ?irin assolda dei malviventi per farsi picchiare© US MediasetNelle prossime puntate de La Forza di una Donna, la pazza ?irin Sarikadi diventa la vittima di un suo stesso piano.

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