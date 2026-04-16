La forza di una donna anticipazioni 17 aprile 2026 | la pistola di Sarp deve sparire

Le anticipazioni La forza di una donna di venerdì 17 aprile, alle ore 16.00 su Canale 5: la pistola di Sarp trovata da Enver diventa un problema. E mentre Sirin continua a manipolare tutti, Kismet prende una decisione su Cem. Le cose si complicano, e parecchio, a La forza di una donna. La dizi turca di Canale 5 entra in una fase sempre più tesa e nella puntata di venerdì 17 aprile - in onda alle ore 16.00 circa - nessuno potrà più far finta di niente. Tra segreti che esplodono, bugie che iniziano a scricchiolare e decisioni da prendere in fretta, i protagonisti si muovono sempre di più sul filo del rasoio. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio stando alle anticipazioni turche.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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