© US Mediaset Nelle prossime puntate de La Forza di una Donna, la pazza?irin Sarikadi diventa la vittima di un suo stesso piano. La ragazza assolda infatti tre delinquenti per farsi picchiare mentre sta tornando a casa e farsi così salvare da Arif Kara. Tuttavia, proprio quel giorno, l’uomo decide di percorrere un’altra strada e?irin non riesce a frenare l’aggressione dei furfanti, che arrivano addirittura a derubarla. In lacrime, la Sarikadi racconta al padre Enver una versione distorta della storia, ma Bahar finisce per scoprire la verità. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la dizi è in onda su Canale 5 la domenica alle 15. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: ?irin assolda dei malviventi per farsi picchiare

Articoli correlati

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni al 4 aprile: Sirin aggredita da malviventi

La forza di una donna, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2026: Sirin vittima del suo stesso piano, Arda bambino prodigio?Il serial drammatico turco La forza di una donna (Kad?n) continua a regalarci molti colpi di scena nei consueti appuntamenti in daytime su Canale 5.

Tutto quello che riguarda La Forza di una Donna anticipazioni dal...

Temi più discussi: La forza di una donna 3, puntata 18 marzo: le indagini di Sirin; La forza di una donna 3, puntata 27 marzo: Bahar racconta la sua vita a Fazilet; La forza di una donna 3, puntata 26 marzo: Saadettin esce dalla casa di riposo; La forza di una donna 3, puntata 20 marzo: i dubbi di Sirin.

La forza di una donna, anticipazioni 30 marzo-4 aprile: tensione alle stelle e una rivelazione sconvolgenteLe anticipazioni de La forza di una donna dal 30 marzo al 4 aprile: tra rivelazioni e nuovi sviluppi sentimentali, una settimana decisiva. bestmovie.it

La forza di una donna anticipazioni settimanali trame e svolte crucialiLa forza di una donna: cosa accade negli episodi 29 marzo-4 aprile 2026 Chi: le vite di Bahar, Sirin, Ceyda, Arif, Cem, Fazilet, Enver, Raif, Arda, Ni ... assodigitale.it

Sarà sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e Liberi e Forti #ArianoIrpino - facebook.com facebook

Devi avere la forza di un leone e la quiete di un tramonto per attraversare la vita di tutti i giorni.. #Napolidavivere. x.com