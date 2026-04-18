La forma delle storie al Serafico di Assisi in mostra libri tattili illustrati

A Assisi, durante un fine settimana, è possibile immergersi in una mostra dedicata ai libri tattili illustrati. L’evento permette ai visitatori di esplorare le storie attraverso il tatto, seguendo le pagine e le illustrazioni con le dita. La mostra si svolge al Serafico, uno spazio che accoglie questa esposizione di libri che combinano immagini e testo accessibili ai non vedenti.

Ad Assisi, per un intero fine settimana, le storie cambiano forma. Non si ascoltano né si guardano soltanto, ma si seguono con le dita, si attraversano, si riconoscono al tatto. Succede al Serafico, dove da sabato 18 aprile è aperta al pubblico la mostra dei libri tattili illustrati: 180 opere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate I primi passi per costruire libri tattili illustrati: in Malatestiana un percorso di formazione per adultiUn percorso di formazione dedicato ad adulti, educatori, insegnanti e bibliotecari per scoprire come progettare e realizzare libri tattili... Libri da leggere con le mani: al Serafico di Assisi il concorso nazionale di editoria tattileUltimi giorni per candidare prototipi di libri tattili illustrati: il 18 e 19 aprile ad Assisi premiazione, esposizione e confronto internazionale su... Contenuti e approfondimenti Si parla di: La forma delle storie: la mostra al Serafico. La ‘forma’ delle storie: al Serafico di Assisi in mostra i libri da leggere a occhi chiusi (foto)Ad Assisi, per un intero fine settimana, le storie cambiano forma. Non si ascoltano né si guardano soltanto, ma si seguono con le dita, si attraversano, si riconoscono al tatto. Succede al Serafico, d ... assisinews.it Al Serafico di Assisi una mostra dei libri tattili illustratiAd Assisi, per un intero fine settimana, le storie cambiano forma. Non si ascoltano né si guardano ma si seguono con le dita e si riconoscono al tatto. (ANSA) ... ansa.it