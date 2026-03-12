Libri da leggere con le mani | al Serafico di Assisi il concorso nazionale di editoria tattile

Al Serafico di Assisi si svolge il concorso nazionale di editoria tattile, dedicato a libri pensati per essere letti con le mani. Il concorso mette in mostra opere che utilizzano forme, materiali e rilievi per raccontare storie, consentendo anche a chi non vede di esplorare i contenuti attraverso il tatto. Questi libri sono progettati per offrire un’esperienza sensoriale diversa e inclusiva.

Ultimi giorni per candidare prototipi di libri tattili illustrati: il 18 e 19 aprile ad Assisi premiazione, esposizione e confronto internazionale su come rendere la lettura inclusiva e accessibile Ci sono storie che non si leggono soltanto con gli occhi: alcune si scoprono con le mani – esplorando forme, materiali, rilievi – e che permettono anche a chi non vede di entrare dentro un racconto. Più che semplici volumi 'adattati', i libri tattili sono veri oggetti d'arte da esplorare: un mosaico di tessuti, carte vellutate e rilievi che trasformano fili cuciti in orizzonti e superfici ruvide in paesaggi da percorrere con le... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

