Libri da leggere con le mani | al Serafico di Assisi il concorso nazionale di editoria tattile

Al Serafico di Assisi si svolge il concorso nazionale di editoria tattile, dedicato a libri pensati per essere letti con le mani. Il concorso mette in mostra opere che utilizzano forme, materiali e rilievi per raccontare storie, consentendo anche a chi non vede di esplorare i contenuti attraverso il tatto. Questi libri sono progettati per offrire un’esperienza sensoriale diversa e inclusiva.

Ultimi giorni per candidare prototipi di libri tattili illustrati: il 18 e 19 aprile ad Assisi premiazione, esposizione e confronto internazionale su come rendere la lettura inclusiva e accessibile Ci sono storie che non si leggono soltanto con gli occhi: alcune si scoprono con le mani – esplorando forme, materiali, rilievi – e che permettono anche a chi non vede di entrare dentro un racconto. Più che semplici volumi 'adattati', i libri tattili sono veri oggetti d'arte da esplorare: un mosaico di tessuti, carte vellutate e rilievi che trasformano fili cuciti in orizzonti e superfici ruvide in paesaggi da percorrere con le... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Violenza sulle donne, al Serafico di Assisi una panchina rossa e un ciliegio per Eliza Feru

A Assisi, una panchina rossa e un albero di ciliegio onorano la memoria di Eliza Feru al Serafico.A Assisi, nel cuore del santuario del Serafico, è stata inaugurata una testimonianza silenziosa ma potente alla memoria di Eliza Feru, la giovane...

Una raccolta di contenuti su Libri da leggere con le mani al...

Temi più discussi: 150 classici della letteratura firmati da grandi scrittrici; Libri da leggere: Henry James, ritratto di scrittore con taccuino; 5 libri thriller da leggere ora: i titoli ad alta tensione da non perdere; 10 nuovi libri per avvicinarsi alla primavera viaggiando.

Libri da leggere con le mani: al Serafico di Assisi il concorso nazionale di editoria tattileCi sono storie che non si leggono soltanto con gli occhi: alcune si scoprono con le mani – esplorando forme, materiali, rilievi – e che permettono anche a chi non vede di entrare dentro un racconto. perugiatoday.it

Libri da leggere: Henry James, ritratto di scrittore con taccuinoRaccolti gli appunti del grande autore de Il giro di vite e altri capolavori. Un tesoro da cui emerge tutta la sua curiosità per le cose che lo circondano ... repubblica.it

Buonasera a tutti. Da qualche mese sto rileggendo tutti i primi libri di Stephen King che avevo letto da ragazzo più di 25 anni fa. Non sto seguendo l'ordine cronologico pertanto ho già letto La zona morta, Cujo, pet semetery, le notti di salem . ora da qualche gi facebook

Due libri - da poco in libreria - che mi ispirano tantissimo. Li avete già letti x.com