Nel 2015, negli Stati Uniti, due band hanno partecipato a un tour con il supporto di un gruppo musicale noto come Melt Banana. Questa collaborazione ha attirato l’attenzione di alcuni appassionati, che hanno seguito le esibizioni durante il tour. La notizia è stata riportata da un sito di informazione culturale, senza ulteriori dettagli sui nomi delle formazioni coinvolte o sul percorso del tour.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Nel 2015 probabilmente negli Stati Uniti ci si è divertiti quando le due formazioni, con il supporto dei Melt Banana, sono andate assieme in un tour il cui nome è il titolo dell’odierno album. King Buzzo, sempre sagace, definì i sodali come «un gorilla sotto lsd che spara mitragliate». Il primate è in forma smagliante e gli ex ragazzi di Washington non sono da meno. Otto brani e altrettante frustate sonore energiche, rumorose e in buona parte sorprendenti sia di breve durata come sulla lunga durata. Fenomenali nella sorpresa finale in Death Hour.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La forma del gorilla

Koko: The Smartest Gorilla Ever!

Notizie correlate

Leggi anche: "La forma del libro, la forma del mondo": in Galleria del Ridotto l'esposizione che indaga tra arte ed editoria

Leggi anche: Fatou, la gorilla più anziana del mondo in cattività, compie 69 anni allo Zoo di Berlino

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il gorilla più anziano del mondo festeggia il compleanno allo zoo di Berlino; Fatou compie 69 anni: allo Zoo di Berlino festa per la gorilla più anziana del mondo; La gorilla più vecchia del mondo compie 69 anni: catturata quando aveva 2 anni, da allora non è mai più uscita da uno zoo; Fatou, la matriarca del Regno Animale: i 69 anni del Gorilla più anziano del mondo.

Patatina a forma del gorilla Harambe venduta su Ebay a 100mila dollariIncredibile ma vero: un utente di ebay, evidentemente piuttosto sui generis, ha offerto la somma record di ben 100mila dollari per acquistare una crocchetta di formaggio a forma di Harambe, il ... fanpage.it

Francesca Mannocchi Crescere, la guerra Reportage in forma di poesia. Raccontare la guerra in modo poetico, con delicatezza, parole dirette senza sovrastrutture. Il dolore diviene palpabile. Un'opera potente composta con la grande sensibilità che contraddi facebook

A prima vista, Piazza Navona appare come una splendida piazza barocca, modellata da architetti rinascimentali e decorata con fontane celebri come la Fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini. Eppure, la sua insolita forma allungata ha un’origine m x.com