La forma del gorilla

Da cms.ilmanifesto.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2015, negli Stati Uniti, due band hanno partecipato a un tour con il supporto di un gruppo musicale noto come Melt Banana. Questa collaborazione ha attirato l’attenzione di alcuni appassionati, che hanno seguito le esibizioni durante il tour. La notizia è stata riportata da un sito di informazione culturale, senza ulteriori dettagli sui nomi delle formazioni coinvolte o sul percorso del tour.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Nel 2015 probabilmente negli Stati Uniti ci si è divertiti quando le due formazioni, con il supporto dei Melt Banana, sono andate assieme in un tour il cui nome è il titolo dell’odierno album. King Buzzo, sempre sagace, definì i sodali come «un gorilla sotto lsd che spara mitragliate». Il primate è in forma smagliante e gli ex ragazzi di Washington non sono da meno. Otto brani e altrettante frustate sonore energiche, rumorose e in buona parte sorprendenti sia di breve durata come sulla lunga durata. Fenomenali nella sorpresa finale in Death Hour.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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