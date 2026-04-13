Fatou la gorilla più anziana del mondo in cattività compie 69 anni allo Zoo di Berlino
Fatou, la gorilla più anziana del mondo in cattività, ha raggiunto i 69 anni nello zoo di Berlino. La sua vita è iniziata con il prelievo dalla natura, avvenuto molti anni fa, e da allora è rimasta sotto la cura dello zoo. La sua presenza rappresenta un esempio di conservazione e di storie di animali che hanno vissuto a lungo in strutture dedicate.
. La sua lunga storia ci riporta a un passato fatto di animali strappati alla natura per essere venduti ed esibiti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Germania, Fatou compie 69 anni: è il gorilla più anziano in cattivitàCompleanno speciale allo Zoo di Berlino per Fatou, il gorilla più anziano al mondo in cattività, che ha spento 69 candeline.
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