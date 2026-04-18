La Fda rinnova a Iqos e Heets lo status di prodotti del tabacco a rischio modificato

La Food and Drug Administration ha concesso il rinnovo delle autorizzazioni per due dispositivi Iqos e tre varianti Heets, riconoscendo il loro status di prodotti del tabacco a rischio modificato. La decisione è stata annunciata come un passo in avanti per la tutela della salute pubblica. Le autorizzazioni, che sono state rinnovate negli Stati Uniti, riguardano dispositivi e prodotti che vengono ritenuti adeguati per il loro utilizzo.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha rinnovato gli ordini di commercializzazione già concessi per due versioni del dispositivo Iqos e tre varianti degli stick di tabacco Heets come prodotti del tabacco a rischio modificato (Modified Risk Tobacco Product, Mrtp). Il rinnovo consente a Philip Morris International (Pmi) di continuare a diffondere informazioni sulla riduzione dell’esposizione agli adulti statunitensi di almeno 21 anni che utilizzano prodotti del tabacco tradizionali, come le sigarette. Secondo la FDA, il rinnovo delle autorizzazioni Mrtp per Iqos e Heets è appropriato per promuovere la salute pubblica e dovrebbe produrre benefici per la popolazione nel suo complesso, considerando sia i consumatori di prodotti del tabacco sia chi non ne fa uso.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La Fda rinnova a Iqos e Heets lo status di prodotti del tabacco a rischio modificato Notizie correlate Philip Morris International, la FDA riautorizza IQOS come Prodotto del Tabacco a rischio modificatoLa Food and Drug Administrtion (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già... Philip Morris International annuncia la ri-autorizzazione di IQOS da parte della FDA statunitense come Prodotto del Tabacco a Rischio ModificatoLa Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già...