La Corea del Sud alza la testa | critica Israele e lancia un messaggio a Trump

Una breve clip ripresa con un telefono mostra un momento in cui un individuo si rivolge a un pubblico, parlando di questioni internazionali. Le immagini, di qualità bassa e leggermente mosse, rappresentano una testimonianza visiva di un intervento che include critiche a una potenza mediorientale e un messaggio indirizzato a un ex presidente degli Stati Uniti. La scena si svolge in un ambiente non specificato e senza ulteriori dettagli sul contesto.

Pochi secondi, girati con un telefonino. Immagini dalla qualità instabile, quasi sporca: l’inquadratura tremola, la scena è distante, come spesso accade nei filmati ripresi da civili. Si intravede il profilo di un edificio basso, probabilmente residenziale, sul cui tetto si muovono alcune figure armate, riconducibili a soldati israeliani. Non c’è un audio chiaro, solo rumori indistinti, forse voci lontane. Poi il momento centrale: uno o più militari trascinano un corpo immobile, apparentemente privo di vita fino al bordo. Per un attimo la scena sembra sospesa. Poi, il corpo viene spinto nel vuoto e scompare oltre il bordo del tetto. Un frame del video postato da Lee (da X).🔗 Leggi su Lettera43.it

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