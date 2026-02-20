Kim Jong-un preoccupa la Corea del Sud e il Giappone e anche Donald Trump

Kim Jong-un ha riunito il congresso del Partito del Lavoro, alimentando timori in Corea del Sud e Giappone. La decisione di intensificare i test missilistici e le esercitazioni militari ha aumentato la tensione nella regione. La presenza di nuovi armamenti strategici e le dichiarazioni dure del leader nordcoreano preoccupano anche l’amministrazione Trump. La situazione si aggrava con l’avvicinarsi di importanti esercitazioni congiunte tra Seul e Washington. La paura di un’escalation militare si fa sempre più concreta.

Kim Jong-un ha aperto il congresso del Partito del Lavoro, il partito unico che domina la Corea del Nord. L'evento politico, il più importante del Paese, si tiene una volta ogni cinque anni. Nel suo discorso inaugurale, il leader supremo si è detto particolarmente soddisfatto della nazione: «Non c'è mai stato un periodo come questo, in cui abbiamo ottenuto così tanti successi eccezionali a discapito di tutte le sfide e le difficoltà». Un cambio di rotta piuttosto evidente rispetto all'ultimo vertice, risalente al 2021. All'epoca, la Repubblica Popolare Democratica di Corea era funestata dalle sanzioni internazionali, e l'economia era fortmente indebolita dal prolungato isolamento dovuto alla pandemia da Covid-19.