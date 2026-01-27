Donald Trump ha annunciato un aumento dei dazi sui prodotti della Corea del Sud, passando dal 15% al 25%. La misura deriva dalla mancata approvazione dell’accordo sulle tariffe da parte del parlamento sudcoreano, secondo quanto comunicato dal presidente sui social Truth. Questa decisione ha implicazioni commerciali tra i due paesi e riflette le tensioni in ambito di politica commerciale internazionale.

. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth, spiegando che il rialzo è legato alla mancata approvazione dell’intesa sulle tariffe raggiunta a luglio fra i due paesi da parte della legislatura sudcoreana. In un messaggio su Truth Social, Trump ha evidenziato che “i nostri accordi commerciali sono molto importanti per gli Usa. In ciascuno di questi accordi, abbiamo agito rapidamente per ridurre i nostri dazi in linea con la transazione concordata e ci aspettiamo che i nostri partner commerciali facciano lo stesso”. Il presidente ha quindi incolpato il Parlamento della Corea del Sud che “non sta rispettando l’accordo con gli Stati Uniti” e “non ha promulgato l’intesa storica” raggiunta con il presidente Lee il 30 luglio 2025, e di cui “abbiamo riaffermato i termini mentre mi trovavo in Corea il 29 ottobre 2025”, ha concluso Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump aumenta i dazi sui prodotti della Corea del Sud dal 15% al 25%

Approfondimenti su Donald Trump

Trump ha annunciato un aumento dei dazi sui prodotti sud coreani, attribuendolo a violazioni di un accordo commerciale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei. Danimarca: Siamo sorpresi; Trump aumenta i dazi alla Corea del Sud al 25%: Non rispetta l’accordo; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; Trump aumenta dazi a chi si oppone all'annessione dell'isola. Dura risposta dell'Europa.

Trump aumenta all'improvviso i dazi alla Corea del Sud (fino al 25%): crolla la Borsa di SeulLe azioni del settore automobilistico sono crollate dopo l'apertura della borsa sudcoreana, a seguito dell'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di aumentare dal 15% al 25% i dazi s ... affaritaliani.it

Dazi: Trump aumenta dal 15% al 25% quelli su alcuni beni Corea SudSeul, 'noi intenzionati a discuterne il prima possibile' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ... ilsole24ore.com

Donald Trump aumenta i dazi sui prodotti della Corea del Sud dal 15% al 25%. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth, spiegando che il rialzo è... - facebook.com facebook

Il clima di violenza e contestazione negli Stati Uniti è al centro dell'intervista allo scrittore Don Winslow ( @donwinslow), romanziere crime e noto oppositore di Donald Trump. Winslow ha dovuto annullare alcune presentazioni del suo ultimo libro, L'ultimo colp x.com