Durante la trasmissione “La Confessione” su Rai3, l’artista Brunori Sas ha condiviso un aneddoto su un episodio con un politico di centro-sinistra, ricordando come quest’ultimo abbia modificato una vocale nel citare un suo brano. In quella occasione, Brunori Sas ha anche espresso la sua opinione sul miglior cantautore italiano, indicando Lucio Dalla. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e dei telespettatori presenti in studio.

“ Mi sento di sinistra. Quella volta che Renzi mi citò, cambiò una vocale. Il più bravo fra di noi? Lucio Dalla”. Così Brunori Sas ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato alle 20.20 su Rai3. Commentando l’episodio in cui Matteo Renzi aveva citato un verso della sua canzone ‘Il costume da torero’ al Lingotto nel 2017, il cantautore calabrese ha spiegato: “Questo caso è esemplificativo di Renzi, perché fa una piccola variazione di una vocale, dice: ‘ se non parte da me ’, mentre io nella canzone dico: ‘ se non parto da me’. È una differenza sostanziale”. “Chi è, secondo lei, il più bravo cantautore italiano?”, ha domandato ancora Gomez.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Brunori Sas a La Confessione di Gomez (Rai3): “Quando Renzi mi citò, cambiò una vocale. Il più bravo cantautore italiano? Lucio Dalla”

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