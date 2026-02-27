Sanremo 2026 Brunori Sas chi è | la cover con Maria Antonietta e Colombre

Il festival di Sanremo 2026 si è svolto venerdì 27 febbraio, con Brunori Sas tra i protagonisti della serata dedicata alle cover. Durante l’evento, il cantante ha presentato una performance insieme a Maria Antonietta e Colombre. La serata ha visto diverse esibizioni di artisti italiani interpretare brani famosi, creando un momento di musica dal vivo molto seguito.

(Adnkronos) – Brunori Sas tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il brano 'Il mondo' di Jimmy Fontana, con il duo Maria Antonietta e Colombre, in gara al Festival con il brano 'La felicità e basta'. Brunori Sas, Dario Brunori all'anagrafe, nasce a Cosenza. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

SANREMO 2026 QUARTA SERATA: COVER E DUETTI INFO, SCALETTA E PLAYLIST

