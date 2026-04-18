La conferenza stampa di Allegri pre Verona-Milan in diretta | Live PM

Alle ore 12:00 si terrà nella sala stampa del centro sportivo di Milanello la conferenza di Allegri, in vista della partita tra Verona e Milan. Durante l'incontro, il tecnico fornirà aggiornamenti sulla squadra e le condizioni dei giocatori, rispondendo alle domande dei giornalisti. L'evento sarà trasmesso in diretta e sarà possibile seguire le dichiarazioni in tempo reale.

Il Milan deve voltare pagina dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli susseguita dalla sconfitta contro l'Udinese. Domani, domenica 19 aprile, alle ore 15:00, i rossoneri saranno infatti di scena allo stadio 'Bentegodi' di Verona contro l'Hellas Verona, squadra in difficoltà in questa stagione. Una sfida che, graduatoria alla mano, vale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al Diavolo servono solo i tre punti, non c'è altro risultato possibile. Attualmente, il Milan è terzo in classifica, a quota 63 punti, a 12 punti di distanza dalla capolista Inter. Il Verona invece è in netta difficoltà e si trova ultimissima in classifica con il Pisa, con la salvezza che sembra ormai svanita del tutto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Verona-Milan in diretta | Live PM ALLEGRI CONFERENZA STAMPA PRE MILAN INTER:DOMANI UNA PARTITA DA VIVERE, IL MIO FUTURO... Notizie correlate La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Parma in diretta | LIVE PMArchiviato il pareggio interno (1-1) contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad un'altra partita molto importante per la... La conferenza stampa di Allegri pre Lazio-Milan in diretta | Live PmArchiviata la vittoria nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a dare continuità per la zona... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verona-Milan, Allegri in conferenza: ecco quando parlerà il tecnico; Hellas Verona - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Leao chiamato a rispondere ai fischi contro l'Udinese: l'idea di Allegri in vista di Verona-Milan; Il Milan prova ad unirsi nel momento più caotico e difficile: a Milanello si è rivisto l'AD Furlani. Verso Verona-Milan, oggi alle 12 la conferenza di AllegriÈ già vigilia di Verona-Milan: i rossoneri devono riscattare la brutta sconfitta di San Siro contro l'Udinese ma in generale un periodo molto negativo, fatto da 4 sconfitte in 7 gare. La formazione mi ... msn.com Verona-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AIl Milan fa visita al Verona nel 33° turno di Serie A. I rossoneri sono chiamati a tornare alla vittoria dopo gli ultimi due ko consecutivi contro Napoli e Udinese. La formazione guidata da Massimilia ... tuttosport.com Leao insieme a Pulisic: le scelte di Allegri verso Verona-Milan - facebook.com facebook #Leao insieme a #Pulisic: le scelte di #Allegri verso #VeronaMilan x.com