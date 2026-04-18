La comunicazione sanitaria diventa digitale | attivati cinque nuovi totem nelle sedi Ausl

Cinque nuovi totem digitali sono stati installati nelle sale d’attesa di cinque strutture dell’Azienda Usl di Parma, situate sia in città che in provincia. Questi dispositivi, dedicati alla comunicazione sanitaria, sono stati attivati recentemente e sostituiscono i tradizionali cartelli informativi. La loro presenza mira a fornire aggiornamenti e indicazioni ai cittadini in modo più immediato e digitale.

Al via cinque nuovi totem informativi digitali in altrettante sale d’attesa dell’Azienda Usl di Parma tra città e provincia. Si tratta di pannelli a schermo Lcd che trasmettono no stop in formato digitale le locandine delle campagne di comunicazione e informazione per la salute della Regione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate I nuovi crimini dell’era digitale: quando un like diventa una trappolaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Violenza sanitaria: 539 casi all’Ausl Romagna nel 2025Nel 2025, l’Ausl Romagna ha registrato oltre 500 casi di aggressioni contro il personale sanitario. Contenuti utili per approfondire Emiliano e Ruscitti presentano la campagna di comunicazione sulla prevenzione sanitariaServe che il cittadino quando ha l’accesso alla pubblica amministrazione, abbia tutti i servizi compiuti e organizzati. Avere per esempio nei pronto soccorso qualcuno che dà spiegazioni ai parenti di ... quotidianosanita.it La Asl At mette a disposizione spazi pubblicitari per sostenere le sue campagne di comunicazioneLe aziende del territorio potranno avere a disposizione una serie di spazi di diverse dimensioni (cartelloni, totem, vetrofanie...) per promuovere la propria attività. Ma la pubblicità dovrà contenere ... quotidianosanita.it