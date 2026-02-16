I nuovi crimini dell’era digitale | quando un like diventa una trappola
Un giovane è stato vittima di truffa online perché un semplice like gli ha aperto le porte a una trappola digitale. La richiesta di amicizia di un utente sconosciuto e il clic su una foto apparentemente innocua hanno portato al furto di dati personali e soldi. In pochi secondi, un gesto che sembrava innocuo si è trasformato in un rischio reale.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana CSM: l’appartenenza associativa non significa militanza politica. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
La truffa delle gift card: quando il regalo diventa una trappola digitale
La truffa delle gift card ha colpito molte persone negli ultimi mesi, a causa di tentativi di raggiro via internet.
Quando il ciclo diventa una trappola
Nei campi di calcio e in altri sport, capita spesso che alcuni team o atleti dominino per tanto tempo.
Wife Learns Husband Was Framing Her for His Crimes — So She Turned the Tables (True Crime Story)
Argomenti discussi: Ambiente, nuova direttiva europea e sanzioni più severe: il 2026 segna un cambio di passo; Energia e competitività: Meloni annuncia il decreto nel prossimo CdM e chiede all'Ue la riforma del sistema ETS; GAZA: 2842 PALESTINESI UCCISI ED EVAPORATI DA ISRAELE CON ARMI TERMICHE E TERMOBARICHE; Epstein Files: le vittime, i complici, i complotti e gli altri possibili crimini commessi durante gli abusi (davvero si praticava il cannibalismo?).
L'indifferenza dei nuovi Gandhi per i crimini di HamasAl direttore - Ho cercato di immaginare Gandhi che chiede garanzie di protezione prima di partire per la marcia del sale, ma non ci sono riuscito. Ho cercato di immaginare i nuovi Gandhi desiderosi di ... ilfoglio.it
Via libera dell'Eurocamera a nuovi crimini ambientaliSTRASBURGO, 27 FEB - Via libera dell'Eurocamera alla direttiva che aggiorna la lista e le sanzioni per quanto concerne i crimini ambientali. La nuova direttiva, concordata dal Parlamento e dal ... ansa.it
Tutta la propaganda del governo nei Decreti Sicurezza: 50 nuovi reati, 417 anni di carcere in più. Sono diminuiti i reati No, sono aumentati e gli italiani si sentono sempre più insicuri. - facebook.com facebook
Dieci fatti di cronaca, dieci nuovi reati. La sicurezza secondo Meloni&co x.com