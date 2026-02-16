I nuovi crimini dell’era digitale | quando un like diventa una trappola

Un giovane è stato vittima di truffa online perché un semplice like gli ha aperto le porte a una trappola digitale. La richiesta di amicizia di un utente sconosciuto e il clic su una foto apparentemente innocua hanno portato al furto di dati personali e soldi. In pochi secondi, un gesto che sembrava innocuo si è trasformato in un rischio reale.

