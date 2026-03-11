Nel 2025, l’Ausl Romagna ha registrato 539 episodi di aggressioni contro il personale sanitario, rispetto ai 498 del 2024. Sono stati segnalati più di 500 incidenti in totale, con un aumento rispetto all’anno precedente. I casi coinvolgono operatori di diverse strutture e rappresentano una problematica che si manifesta all’interno delle strutture sanitarie della regione.

Nel 2025, l’Ausl Romagna ha registrato oltre 500 casi di aggressioni contro il personale sanitario. Il numero esatto è salito a 539 episodi, segnando un incremento rispetto ai 498 casi dell’anno precedente. L’aumento delle violenze si concentra prevalentemente nelle strutture territoriali e negli ambulatori, mentre i dati regionali confermano una tendenza al rialzo con 2.715 segnalazioni totali nell’Emilia-Romagna. La violenza verbale rappresenta la forma più diffusa degli attacchi registrati. I numeri della tensione sanitaria. I dati del report regionale evidenziano che il 90% degli episodi violenti avviene nel settore pubblico. Le donne rappresentano la stragrande maggioranza delle vittime coinvolte, pari al 73,8% dei casi totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza sanitaria: 539 casi all’Ausl Romagna nel 2025

