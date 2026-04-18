La Civitanovese al bivio | Conterà solo la voglia

La Civitanovese si trova in una situazione critica in classifica e si avvicina a una partita che potrebbe segnare un punto di svolta. Un rappresentante della squadra ha espresso dispiacere per lo stato attuale, sottolineando comunque che l’obiettivo resta ottenere i tre punti. La partita di domani assume un ruolo fondamentale, e l’intera rosa si prepara a dare il massimo in campo per migliorare la propria posizione.

"Da civitanovese mi dispiace vedere la squadra della mia città in quella posizione di classifica, ma domani sarà una gara decisiva anche per noi e il mio impegno sarà massimo per portare a casa una vittoria preziosa". Sono le parole di Nicolò Capodaglio, un civitanovese che guida la difesa del Montegranaro. Rossoblù e gialloblù si sfideranno domani allo stadio "La Croce" in un delicatissimo scontro diretto per la salvezza. Questa la graduatoria in vista della penultima di campionato: la truppa di Marinelli occupa l’ultimo posto insieme con il Fabriano Cerreto (25 punti), quella di Urbinati vanta cinque lunghezze in più, a -3 dalla salvezza diretta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Civitanovese al bivio: "Conterà solo la voglia" Notizie correlate Verso il recupero di Eccellenza/1. La Civitanovese al bivio: "Ora devi buttare veleno»I tre indisponibili sono tornati in gruppo e oggi si valuteranno le loro condizioni in vista della gara che domani i rossoblù disputeranno sul campo... Civitanovese, c’è tanta voglia di riscatto. A Monte San Giusto bisogna fare risultatoAllenamento sul sintetico per la Civitanovese, in vista della sfida di domenica in casa della Sangiustese. Aggiornamenti e dibattiti La Civitanovese al bivio: Conterà solo la vogliaL’analisi dell’ex rossoblù Nicolò Capodaglio, difensore del Montegranaro Dispiaciuto per la mia città, domani moduli e tattica peseranno meno. ilrestodelcarlino.it Verso il recupero di Eccellenza/1. La Civitanovese al bivio: Ora devi buttare velenoL’ex Morreale ai rossoblù: Contro l’Osimana non ho visto l’atteggiamento di chi lotta per non retrocedere. msn.com