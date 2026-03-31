Verso il recupero di Eccellenza 1 La Civitanovese al bivio | Ora devi buttare veleno

La Civitanovese si prepara alla partita di domani contro il Trodica, con alcuni giocatori ancora in fase di valutazione. Tre elementi sono rientrati in gruppo e saranno sottoposti a controlli per verificare le condizioni fisiche. La squadra si trova in un momento di attenzione, con l’obiettivo di recuperare effettivi e affrontare al meglio l’impegno in programma.

I tre indisponibili sono tornati in gruppo e oggi si valuteranno le loro condizioni in vista della gara che domani i rossoblù disputeranno sul campo del Trodica. Ieri Candia, De Arriba e Sanchez hanno svolto regolare allenamento, quindi saranno a disposizione. Chiaramente, pagano un ritardo di condizione rispetto ai compagni, dunque il tecnico Silva oggi valuterà meglio il da farsi. La gara si disputerà alle 18 al Comunale San Francesco, ripartendo dal terzo minuto dopo che la precedente partita era stata rinviata per maltempo sullo 0-0. In questi giorni i tifosi hanno fatto sentire la loro voce sul web protestando contro la decisione della Prefettura di imporre il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti a Civitanova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verso il recupero di Eccellenza/1. La Civitanovese al bivio: "Ora devi buttare veleno» Articoli correlati Eccellenza. La nuova Civitanovese: "Ora giochiamo meglio»"È stata una battaglia, ma il risultato finale non può che essere positivo per come si erano messe le cose. Verso il recupero di Eccellenza/2. "Il Trodica può contare sull’aiuto dei suoi tifosi. Dobbiamo solo vincere»Domani alle 18 i tifosi del Trodica potranno assistere al recupero con la Civitanovese, mentre la vendita dei biglietti è vietata ai residenti a... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Gimenez, un tempo contro Milan Futuro: altri progressi verso il recupero completo; Recupero ICI enti non commerciali: verso la proroga. Arrivano i codici tributo; Rrahmani-Di Lorenzo verso il recupero, nel mirino una data per il rientro – CdS; Venti nuovi alloggi. Bonny verso il recupero per il derby Milan-Inter: l’idea di Chivu e gli scenari in attaccoArrivano segnali incoraggianti dall’infermeria nerazzurra in merito alle condizioni di Bonny, out in Coppa Italia: l’attaccante francese dovrebbe recuperare per il derby col Milan. goal.com ARTEMIS II: IL RITORNO DELL’UOMO VERSO LA LUNA PARTE DALLA FLORIDA IL 2 APRILE La storia dell’esplorazione umana della Luna è pronta a ripartire, a distanza di quasi 54 anni dall’ultima missione. Tutto ricomincia dalle rampe di lancio del Ken - facebook.com facebook Verso Bosnia-Italia: le condizioni del campo dello Stadio Bilino Polje @tancredipalmeri #Bosnia #Italia #Sportitalia x.com