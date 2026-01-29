C' è la data per il Salone del Mobile nel 2026

È stata annunciata la data ufficiale del Salone del Mobile 2026. La manifestazione si svolgerà dal 21 al 26 aprile a Rho Fiera, come sempre. La 64ª edizione torna quindi a occupare il consueto spazio nel calendario milanese, confermando la sua presenza nel mondo del design.

Si terrà dal 21 al 26 aprile 2026 la nuova edizione del Salone del Mobile, giunta alla numero 64. La manifestazione, presentata giovedì 29 gennaio, si svolgerà come al solito a Rho Fiera. Gli espositori saranno più di 1.900, di cui il 36,6% dall'estero. I brand saranno 227, la superficie.

