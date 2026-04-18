La Campania premia l’Italia | proclamati i 20 Ambasciatori dei vini campani per il 2026

Da salernotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Vinitaly di Verona, l’assessorato all’agricoltura della Regione Campania ha annunciato i 20 nuovi Ambasciatori dei vini campani per il 2026. Questo riconoscimento, alla sua quarta edizione, viene assegnato alle eccellenze della ristorazione italiana che si sono distinte nel promuovere i vini della regione. La cerimonia si è svolta nel contesto della fiera dedicata al settore vinicolo, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore.

L’assessorato all'agricoltura della Regione Campania ha scelto il palcoscenico del recente Vinitaly di Verona per annunciare i nuovi “Ambasciatori dei vini di Campania”, il prestigioso riconoscimento, giunto alla quarta edizione, destinato alle eccellenze della ristorazione italiana che si sono.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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