La Campania premia l’Italia | proclamati i 20 Ambasciatori dei vini campani per il 2026

Durante il Vinitaly di Verona, l’assessorato all’agricoltura della Regione Campania ha annunciato i 20 nuovi Ambasciatori dei vini campani per il 2026. Questo riconoscimento, alla sua quarta edizione, viene assegnato alle eccellenze della ristorazione italiana che si sono distinte nel promuovere i vini della regione. La cerimonia si è svolta nel contesto della fiera dedicata al settore vinicolo, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore.

L’assessorato all'agricoltura della Regione Campania ha scelto il palcoscenico del recente Vinitaly di Verona per annunciare i nuovi “Ambasciatori dei vini di Campania”, il prestigioso riconoscimento, giunto alla quarta edizione, destinato alle eccellenze della ristorazione italiana che si sono.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Campania Stories 2026, la Reggia di Caserta apre l’evento dedicato ai vini campaniL’evento è organizzato da Miriade & Partners con le cantine partecipanti, con il sostegno della Regione Campania, in partnership con AIS Campania e... Leggi anche: Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele': grande successo della Regione Campania Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Premio Angelo Betti: la Campania premia Vitematta; Lotto: pioggia di premi per la Campania; Al corso Giacomo Matteotti di Airola tre ambi e un terno, giocati sulla ruota di Napoli, sono valsi 23.750 euro.; SuperEnalotto, si festeggia in Campania con la Superestrazione: centrate 17 vincite. La Campania premia l’Italia: proclamati i 20 Ambasciatori dei vini campani per il 2026L’iniziativa – ha spiegato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – punta a consolidare un network di respiro nazionale composto da professionisti capaci di interpretare e raccontare in ch ... salernotoday.it Lotto: pioggia di premi per la CampaniaL’estrazione del Lotto di martedì 14 aprile premia la Campania con diverse vincite, per un totale di 138.750 euro. La più importante arriva a Cardito, in provincia di Napoli, dove ... pressgiochi.it Il Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 14 aprile 2026, considerando i premi maggiori, sono andate alla regione vincite per oltre 138mila euro. Presso il punto vendita situato nella Strada Statale 87 Sannittica a Cardito, i - facebook.com facebook