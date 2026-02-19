La travel blogger polacca critica Bologna | cosa mostra il video virale e perché fa discutere

Una travel blogger polacca ha pubblicato un video che ha scatenato molte polemiche, accusando Bologna di essere la città più disgustosa d’Italia. Nel filmato, mostra strade piene di rifiuti, odori sgradevoli e portici sporchi, mettendo in evidenza situazioni di degrado visibile in diverse zone del centro storico. Il video, diventato virale su TikTok, ha suscitato reazioni contrastanti tra utenti italiani e stranieri. La blogger ha anche mostrato alcune immagini di negozi trascurati e aiuole abbandonate, attirando l’attenzione su una Bologna diversa da quella solitamente descritta.

© Screenworld.it

