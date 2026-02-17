Bologna? Puzza ed è brutta non andate la blogger polacca diventa virale con la sua recensione ma il web insorge

Il potere dei social media ha la capacità di trasformare un piccolo segnale in un fragoroso caso mediatico. È quanto accaduto recentemente a “Karosolotravel”, una travel blogger polacca che, nonostante una base di follower non numerosa, è riuscita a scuotere l’opinione pubblica italiana. Un suo video di denuncia su Bologna ha infatti superato le 400.000 visualizzazioni, diventando un contenuto virale che ha messo sotto i riflettori le criticità del capoluogo emiliano. @karosolotravel The worst Italian city I’ve ever been to. It smell of urine everywhere, it’s filthy, and you can tell it hasn’t been cleaned in years. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Un influencer polacca ha pubblicato un video in cui descrive Bologna come la città più disgustosa d'Italia, accusando la città di essere sporca e di avere un odore persistente di urina.

BOLOGNA per esperienza personale confermo che camminando sotto i portici a Bologna, si viene investiti da un forte odore di piscio Questo nel 2020 quando ci siamo stati, oggi posso immaginare che è anche peggio la cosa . #unbergamascoinargentina facebook